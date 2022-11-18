ФОТО: В Риге прошло факельное шествие
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В пятницу, 18 ноября, в честь Дня независимости Латвии прошло традиционное факельное шествие.

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Организовало шествие Национальное объединение, которое в социальных сетях написало, что цель шествия — выразить благодарность основателям страны и борцам за свободу.

"Их вера в будущее латышского народа и жертвы, которые они принесли, дали возможность латышам быть среди тех немногочисленных народов мира, у которых есть свое государство. Мы, латыши — хозяева своей земли. В этом году мы будем в мыслях с украинским народом, который борется за свое государство", — говорится в анонсе мероприятия.

Шествие началось в шесть часов вечера, а факелы можно было получить уже в пять возле памятника Карлиса Улманиса, где проходил праздничный концерт.

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