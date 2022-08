ФОТО. В Риге прошло шествие белорусской диаспоры в честь годовщины массовых протестов

Во вторник, 9 августа, в Риге более 100 человек приняли участие в организованном белорусской диаспорой шествии по случаю второй годовщины фальсификации президентских выборов в Беларуси.

Большая часть протестующих несли белорусские бело-красно-белые флаги , а также были одеты в эти цвета, сообщает агентство LETA. Участники шествия также несли с собой флаг свободной Беларуси длиной в примерно четыре метра.

Шествие началось у Национальной библиотеки и завершилось у памятника Свободы, где прошла акция, посвященная политзаключенным и беженцам.

В шествии также приняли участие мэр Риги Мартиньш Стакис и депутаты Сейма.

Two years since the falsified elections in Belarus. A march organized by civil society in support of Belarusian democracy and human rights in Belarus is taking place in #Riga. Freedom will reign in Belarus! #ЖывеБеларусь ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/j1bz69BOS8