ФОТО. В Риге состоялась памятная акция "Возвращение имен"

В субботу, 29 октября, в Риге, возле памятника "Тактильной истории", который расположен рядом с Музеем оккупации, состоялась памятная акция "Возвращение имен", сообщили порталу Delfi организаторы мероприятия.

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Акция началась в 15.30 по латвийскому времени и длилась примерно полтора часа. Мероприятие началось со вступительной речи одного из основателей движения "Русский голос против войны", организатора акции Мартина Левушкана, пишет "Новая газета. Балтия".

"Российская власть на протяжении всей своей истории старалась уничтожить память о страшных преступлениях коммунистического и чекисткого режима. Сделать так, чтобы жертвы этих страшных преступлений превратились из живых людей просто в цифры статистики, побочным ущербом. По мере того, как живых свидетелей преступлений этого режима становилось все меньше и меньше, было все проще скрывать правду и создавать идеалистическую картину происходящего. Сейчас эта политика повторяется в Украине. Повторяется та история, о который вся Европа говорила "никогда больше", а российская пропаганда — "можем повторить"", — сказал он.

По словам Левушкана, российские власти делают все возможное, чтобы уничтожить историческую память.

На мероприятии также выступил представитель Музея оккупации Гинтс Апалс. Он заявил, что нельзя забывать о преступлениях прошлого, поскольку они прямо сейчас влияют на будущее. Только когда в России осознают преступления советской власти и начнут читать вслух имена тех, кто был убит и депортирован, можно будет говорить о каких-то изменениях в обществе.

Участники акции зачитали имена репрессированных тоталитарным коммунистическим режимом и свечами выложили традиционный латышский символ "Аусеклис" у памятника "Тактильная история", сообщил порталу Delfi Левушкан.

По его словам, в акции приняли участие 50-60 человек, среди которых была и театральный продюсер Евгения Шерменева. Мероприятие прошло также в таких городах, как Берлин, Стамбул, Тбилиси, Алматы, Париж, Дюссельдорф и Вильнюс, но самой многочисленной она была именно в Риге, отмечает "Радио Свобода".

Как подчеркнул Левушкан, для многих участников было шоком, насколько много в этих списках детей и молодых женщин.

Фото: Мартин Левушкан