ФОТО: В Риге у посольства России прошел антивоенный митинг

В воскресенье, 12 июня, у посольства России в Риге прошел антивоенный митинг, который организовало общество "Русский голос против войны", сообщает LETA.

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По наблюдениям агентства LETA, в мероприятии участвовали примерно 60 человек. Первоначально предполагалось, что на митинге соберутся до 300 человек.

Участники пикета держали в руках плакаты с призывами освободить Украину от российских войск, а также с призывами к миру в Украине. Кроме того, митингующие вспоминали о начале российского вторжения и его последствиях.

Акция началась около 15:00 и продлилась примерно час. Мероприятие прошло спокойно и без провокаций.