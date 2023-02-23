ФОТО: в Риге у посольства России размещен макет виселицы

В Риге у здания посольства Российской Федерации размещен макет виселицы, сообщила Государственная полиция.
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Виселица находится у конструкции, на которой жители размещают различные элементы протеста против войны и президента России Владимира Путина.
Происшествий на месте происшествия не наблюдается.
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