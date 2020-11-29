ФОТО: В Риге украсились огнями главные городские елки

Вечером, 29 ноября, в первое воскресенье Адвента в Риге зажглись огни на главных столичных елках - на Ратушной площади и на Домской площади.

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Елочку на Ратушной площади зажег мэр Риги Мартиньш Стакис. Он сказал, что в этом году церемония прошла в более тихой атмосфере, но световые украшения и рождественское настроение в Риге будет не менее светлым, чем в предыдущие годы.

В этом году на Ратушной площади установлена елка "Лесная сказка", автор оформления - фирма United workshops и Янис Эзерс. На Домской площади установлена елка "Щелкунчик", оформление создано фирмой First service и Кристапсом Штробисом. Еще одна городская елка с 2 декабря будет украшена на набережной 11 ноября.