ФОТО: В Риге в "цепь солидарности" в поддержку народа Беларуси встали почти 400 человек

В человеческую цепь в поддержку народа Беларуси в Риге в воскресенье, 23 августа, встали около 400 человек, в том числе многие кандидаты в мэры столицы на предстоящих выборах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мероприятие посетил также президент Эгил Левитс, которыей вначале стоял в цепи в ее начале у памятника Свободы, а затем отправился к музею Народного фронта Латвии.

Baltijas ceļa gadadienā Rīgā cilvēki veido dzīvo ķēdi no Brīvības pieminekļa līdz Tautas frontes muzejam. Latvijas Radio pasākumā novēroja, ka ieradušies dažāda gadagājuma cilvēki, daudziem rokās ir Baltijas valstu karogi. Tāpat cilvēkiem ir arī Baltkrievijas opozīcijas karogi. pic.twitter.com/RQVhEB1o9s — Latvijas Radio Ziņas (@LRZinas) August 23, 2020



В акции приняли участие люди разного возраста, а также политики партий "Для развития/За!", "Прогрессивные" и "Честь служить Риге", в частности, Олег Буров, Байба Розентале, Мартиньш Стакис, Юрис Пуце, Ивар Иябс, Сандра Калниете.

Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги Беларуси и флаги Латвии, Литвы и Эстонии.

Как сообщалось, в воскресенье мероприятия в честь годовщины Балтийского пути проходят под знаком солидарности с народом Беларуси.

После шествия вдоль белорусской границы Мейкшани-Пиедруя главное мероприятие акции состоялось в поселке Пиедруя Краславского края, который разделен с белорусской Друей лишь Даугавой.

После символических акций в Латвии часть участников отправится в столицу Литвы Вильнюс, чтобы присоединиться к крупнейшей в Балтии акции солидарности с Беларусью и встать в цепь людей от Вильнюса до белорусской границы.