ФОТО: В Риге в "цепь солидарности" в поддержку народа Беларуси встали почти 400 человек
Foto: LETA

В человеческую цепь в поддержку народа Беларуси в Риге в воскресенье, 23 августа, встали около 400 человек, в том числе многие кандидаты в мэры столицы на предстоящих выборах.

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Мероприятие посетил также президент Эгил Левитс, которыей вначале стоял в цепи в ее начале у памятника Свободы, а затем отправился к музею Народного фронта Латвии.


В акции приняли участие люди разного возраста, а также политики партий "Для развития/За!", "Прогрессивные" и "Честь служить Риге", в частности, Олег Буров, Байба Розентале, Мартиньш Стакис, Юрис Пуце, Ивар Иябс, Сандра Калниете.

Участники акции держали в руках бело-красно-белые флаги Беларуси и флаги Латвии, Литвы и Эстонии.

Как сообщалось, в воскресенье мероприятия в честь годовщины Балтийского пути проходят под знаком солидарности с народом Беларуси.

После шествия вдоль белорусской границы Мейкшани-Пиедруя главное мероприятие акции состоялось в поселке Пиедруя Краславского края, который разделен с белорусской Друей лишь Даугавой.

После символических акций в Латвии часть участников отправится в столицу Литвы Вильнюс, чтобы присоединиться к крупнейшей в Балтии акции солидарности с Беларусью и встать в цепь людей от Вильнюса до белорусской границы.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA
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