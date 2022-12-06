ФОТО: В Риге за 300 тысяч евро отремонтировали семь детских площадок

Управление по благоустройству Рижской думы обновило семь детских площадок в городе.

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Благоустроены были площадки на улице Дзирциема 24, улице Силикату 4А, улице Ростокас 42 А, улице Зундану 2, улице Слимницас 8А, а также на улицах Гара и Тапешу (без адреса с номером дома).

В ходе ремонта были демонтированы устаревшие элементы и установлены новые, а также обновлено покрытие площадок. На площадке по адресу ул. Дзирзциема 24 было сделано новое резиновое покрытие, на остальных — обновлено песчаное. Площадки на ул. Тапешу, Ростокас, Зундану и Слимницас были расширены. Также у площадок заменили старые скамейки и мусорники.

Все это обошлось городу в 303 316,74 евро.