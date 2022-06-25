ФОТО: В Ригу съехались 100 суперкаров, в том числе Bugatti за 5 млн евро

Одно из самых масштабных международных автомобильных событий - "Ралли OneLife" - выбрало Ригу отправной точкой шестого тура. 25 июня в Риге на набережной 11 Ноября сто модифицированных суперкаров с уникальным дизайном и гонщики из 30 стран мира встретились с автолюбителями на единственном в мире открытом ралли. Вход был свободным.

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С 2017 года OneLife Rally является единственным в мире ралли под открытым небом. Это значит, что суперкары не огорожены, у каждого есть возможность рассмотреть машины поближе, сфотографировать их и даже посидеть в них. В прошлом году мероприятиие OneLife посетило более 100 000 человек.

Ралли OneLife, демонстрирующее специально разработанные и модифицированные суперкары, представляет собой платформу для автолюбителей со всего мира. Это также и благотворительное мероприятие — каждый год райдеры жертвуют деньги на благотворительность. За первые пять лет на благотворительность было собрано более 50 000 евро. Для помощи нуждающимся детям был создан специальный фонд OneLife Rally Foundation.

В эту субботу, 25 июня в Риге на набережной 11 Ноября было представлено 100 спортивных автомобилей, в том числе Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Maserati и другие.

Среди самых дорогих и эксклюзивных автомобилей посетители могли увидеть Bugatti Chiron Pur Sport. Это один из самых быстрых автомобилей в мире. Он может развивать максимальную скорость 489 км/ч. Каждый Chiron Pur Sport изготавливается индивидуально, поэтому не существует двух одинаковых автомобилей. Всего было создано 60 таких автомобилей, стоимость каждого — 5,5 млн евро.

На мероприятии также был представлен Porsche TechArt 911 GTStreet, очень редкий автомобиль с ограниченным тиражом в 87 штук и максимальной скоростью 350 км/ч.

Ралли OneLife в этом году пройдет с 25 июня по 2 июля. Участники стартуют в Риге и финишируют в Черногории. После Риги участники ралли будут останавливаться в Варшаве (Польша), Высоких Татрах (Словакия), Любляне (Словения), Триесте (Италия), Сплите (Хорватия) и Портонове (Черногория).

В ралли участвуют автолюбители из всех слоев общества — предприниматели, владельцы бизнеса, лидеры общественного мнения, в том числе Эндрю Тейт, четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу и мультимиллионер из Британии. В коллекции Тейта — больше 20 других суперкаров.

В Риге среди гостей будет Виталий Здоровецкий, русско-американский YouTube-блогер. В общей сложности его видео просмотрели более 1,8 миллиарда раз, а у его контента более 10 миллионов подписчиков.

В мероприятии также принимает участие Карл Рунефельт, шведский криптовалютный инвестор, бизнесмен и международная социальная икона. У него более 1,5 миллиона подписчиков на всех социальных платформах.

Илья Равлич — известный хорватский "геймер" на YouTube. Он прославился видеоконтентом, в котором играет в Minecraft и в играх на выживание. На его канал подписано более 250 000 человек.

Мероприятие проходит при поддержке различных транснациональных корпораций. Официальным партнером "OneLife Rally" в Латвии является отель "Grand Hotel Kempinski Riga".