ФОТО: В Рижской 1-й больнице открывается отделение для пациентов с Covid-19

Сегодня в 17-м корпусе Рижской 1-й больницы откроется отделение для больных Covid-19, куда будут поступать стабильные пациенты в средней степени тяжести, сообщили в отделе по связям с общественностью Рижской думы.

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Сегодня планируется принять первых десять пациентов, которые получили первичное лечение в крупных университетских больницах. Затем общее количество больных планируется увеличить до 50.

В отделении будут работать 57 человек, в том числе 26 врачей.

В пятницу больницу посетили министр здравоохранения Даниэль Павлютс и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. На пресс-конференции министр здравоохранения поблагодарил мэра Риги и департамент благосостояния думы за эту инициативу.

Самые серьезные пациенты с Covid-19 проходят лечение в клинических университетских больницах Риги, и иногда по мере улучшения их здоровья необходимо переводить их в другое учреждение для длительного лечения. Ранее таких пациентов в основном вывозили за пределы Риги.

Как сообщили агентству LETA в 1-й Рижской больнице, работой нового отделения будет руководить анестезиолог-реаниматолог Марина Шувалова, имеющая многолетний опыт работы в отделении интенсивной терапии и реанимации Латвийского центра инфектологии.