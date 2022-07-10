ФОТО: В рижской больнице Страдыня открыт новый модульный корпус

8 июля в рижской клинической университетской больнице Паула Страдыня (PSKUS) символически, с перерезанием ленточки, открылся новый модульный корпус, общая площадь помещений которого составляет 1864 квадратных метра.

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В новых помещениях больницы П.Страдыня (PSKUS) расположатся: Центр Неотложной медицинской помощи (NMC), приемные помещения для пациентов, нуждающихся в изоляции, а также три новых операционных зала.

Целью установки модульных помещений являлось обеспечение в кратчайшие сроки эпидемиологической безопасности и увеличение количества операционных.

В новом модульном корпусе площадью 1864 квадратных метра будут установлены дополнительные 20 коек для пациентов Центра Неотложной медицинской помощи и 20 коек для пациентов стационара Инфекционного отделения, нуждающихся в изоляции. Также в новом корпусе будут три современно оборудованных операционных зала.

Foto: PSKUS

Руководитель Центра Неотложной медицинской помощи Валерий Ратобильский отмечает: "При существующем потоке пациентов, который составляет 200-250 человек в день, мы очень ждали расширения отделения и изменений в инфраструктуре. Теперь мы можем улучшить качество ухода за пациентами, лечения и процессов наблюдения, и позаботиться о нашем персонале, предоставив просторные помещения и отличные условия для работы".

Сейчас в действующих помещениях NMC в корпусах 15 и 32, а также в историческом здании больницы сложно обеспечить полноценную эпидемиологическую безопасность в операционных залах. Кроме того, имеются трудности с выделением инфекционных больных из общего стационарного потока: во многих местах размещение лежачих больных слишком плотное и с ограниченным доступом к лечению персонала. При этом до сих пор не удалось строго разделить амбулаторные и стационарные потоки пациентов.

Foto: PSKUS

Представитель правления PSKUS Агра Лочмеле говорит: "Это здание является самой современной и самой большой модульной больницей не только в Латвии, но и в странах Балтии, оно было возведено чуть более года назад. Хотя здание архитектурно спроектировано максимально просто, внутреннее оснащение соответствует самым высоким стандартам и обеспечит значительно лучшие условия труда нашему персоналу и комфорт для наших пациентов. В строительстве здания большой вклад внесли не только сотрудники больницы, но и партнеры, и застройщик - фирма SIA "Inos".

Концепция долгосрочного развития больницы П.Страдыня предусматривает оптимизацию существующей инфраструктуры, снос ветхих и исторически бесполезных зданий и строительство новых помещений.

Foto: PSKUS