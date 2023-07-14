ФОТО. В Рижском аэропорту состоялось открытие новой вертолетной площадки
Foto: LETA

В пятницу, 14 июля, в международном аэропорту “Рига” состоялось открытие вертолетной площадки.

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Вертолетная площадка и связанные с ней новые процедуры полетов являются долгосрочными инвестициями в инфраструктуру аэропорта, которые обеспечат более качественные услуги, в том числе для нужд государства, гражданской обороны и медицины катастроф.

В рамках мероприятия первый вертолет - вертолет Воздушных сил НВС - встретили руководство аэропорта, министр сообщения Янис Витенбергс, глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле, а также представители Latvijas Gaisa satiksme и Национальных вооруженных сил.

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