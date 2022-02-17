ФОТО: В Рижском цирке устанавливают уникальный купол из цельного дерева

В конце января началась установка купола Рижского цирка из CLT — склеенных крест-накрест деревянных панелей (Cross Laminated Timber). Возможно, несущая конструкция купола, изготовленная по такой технологии, станет первым в мире проектом такого типа. Ожидается, что установка купола завершится к концу марта.

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Рижский цирк построили в 1888 году, и именно купол был одной из важнейших составляющих здания — как в архитектурном смысле, так и в практическом — купол используют воздушные акробаты и гимнасты. Оригинальная конструкция, сделаная из железнодорожных рельсов, останется под новым куполов в качестве декоративного элемента.

Новый купол будет состоять из 64 панелей из цельного дерева, каждая весом в 1-1,7 тонн. Панели крепятся друг к другу специальными зажимами. Наверху купол замкнет кольцо стальных конструкций, над которым прикрепят еще один исторический элемент Рижского цирка — отреставрированный фонарь. Для крыши купола выбрали красное жестяное покрытие, похожее на историческое здание.