ФОТО: В рижском парке Даудери продолжается реконструкция, самый крупный проект — реставрация башни

Этим летом продолжается реконструкция парка Даудери (ранее — парк Aldaris), организованная в три этапа. Одним из самых крупных проектов третьего этапа — реставрация парковой башни, или искусственных руин, сообщает Рижская дума. Работы планируется завершить в текущем строительном сезоне.

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Стены каменной башни восстанавливаются таким образом, чтобы их можно было безопасно использовать для тренировок по скалолазанию и предотвратить небезопасные игры детей. Внутри башни планируется разместить экспозицию, посвященную истории латвийского альпинизма, а на вершине башни оборудовать смотровую площадку.



На третьем этапе выполняются и другие работы, например, строительство детской площадки с резиновым покрытием, изготовление и установка забора и ворот из металлоконструкций. В парке будут проложены новые дорожки и отремонтированы существующие. Параллельно ведется озеленение парковой зоны, оформлены клумбы, засеяны газоны. На территории парка устроена лестница, которая петляет по холмистому рельефу и позволяет посетителям парка переходить из башни в амфитеатр и ниже.

Также на территории парка отреставрирован бункер, когда-то служивший убежищем. На крыше устроена сцена, а на стенах будут размещены информационные стенды, посвященные истории парка. Напротив сцены начато строительство амфитеатра, в котором в будущем будут проходить концерты и спектакли под открытым небом.

В парке Даудери есть также площадка для занятий спортом. Для нужд близлежащей 28-й средней школы строятся беговая дорожка и яма для прыжков в длину. Установлены тренажеры, доступные всем посетителям парка. Круговые дорожки парка длиной около 265 метров можно будет использовать для пробежек и катания на лыжах.

Генеральный подрядчик работ — компания Gulliver Construction. Первая и вторая очереди проекта были сданы в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Построены домик садовника с туалетом, скейтпарк, забор, проведены необходимые коммуникации.

Третий этап проекта также реализуется при участии Рижской думы, его стоимость составляет 2,49 миллиона евро. В ходе реализации проекта самоуправление сотрудничает с Латвийским союзом альпинистов, филиалом "Даудери" Латвийского национального исторического музея и 28-й средней школой.