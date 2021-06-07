ФОТО: в Рижском порту проходят учения по гражданской обороне

В понедельник, 7 июня, с участием представителей оперативных служб на территории компании Riga fertilizer terminal прошли практические занятия по гражданской обороне местного масштаба, сообщила порталу Delfi представитель Рижского Свободного порта Лиене Озола.
Цель учений — проверить и усовершенствовать установленный порядок и меры, указанные в плане гражданской обороны компании, координация действий между вовлеченными учреждениями и компанией, оценка способностей должностных лиц правильно реагировать на ситуацию и принимать решения.
Практические занятия прошли с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Чтобы уменьшить контакт между участниками, некоторые эпизоды обучающего сценария проигрывались удаленно. В них приняли участие Государственная пожарно-спасательная служба, Рижская муниципальная полиция, Служба неотложной медицинской помощи, Государственная полиция, Портовая полиция, Управление Рижского Свободного порта, Государственная служба окружающей среды, а также представители SIA Riga fertilizer terminal.