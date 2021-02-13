ФОТО: В Рижском замке во время реставрации найдены новые исторические свидетельства

Во время перестройки и реставрации Рижского замка, чтобы приспособить помещения под нужды Национального исторического музея Латвии, рабочие обнаружили целый ряд свидетельств, связанных с отделкой данного знакового места в разные эпохи.

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Как сообщили Delfi представители Госагентства недвижимого имущества VNĪ, во время демонтажа перекрытий вскрылись прежние поверхности, поверх которых была нанесена штукатурка. Находки требуют углубленного изучения, отметили в VNĪ.

Foto: Valsts nekustamie īpašumi

Помимо этого, во дворе Рижского замка ведутся земельные работы, в ходе которых частично отрыт фундамент здания. "Скрытые сокровища потихоньку показываются на свет — например, обнаружены колонны 15 века под Залом Моисея, исторические оконные решетки в Свинцовой башне, впечатляющая конструкция полов. После открытия Кастели (древнейшая часть Рижского замка — прим.ред.) посетителей будет ждать помещение с восьмивековой историей — в самом сердце Старой Риги", — рассказал главный архитектор проекта Рейнис Лиепиньш.