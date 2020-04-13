ФОТО: В России осквернили памятник погибшим от репрессий латышам
Foto: facebook.com/ernest.mezak

В России в городе Инта (республика Коми) осквернен памятник погибшим от сталинских репрессий латышам, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Получив информацию об осквернении памятника, посольство Латвии в Москве направило российской стороне официальную ноту, потребовав обеспечить уважение памятнику репрессированным, как этого требует заключенный странами договор.

Первый памятник заключенным ГУЛАГа в Коми АССР и на территории всего СССР — Dzimtenei (Родине) — был установлен в июле 1956 года. Памятник погибшим землякам установили на бывшем лагерном кладбище заключенных при ОЛП №2 Минлага (Россия, Республика Коми, г. Инта, Восточный микрорайон, улица Центральная). В памятнике запечатлен образ далекой Родины и скорбь о тех, кто ее уже никогда не увидит. Скульптор — Эдуардс Сидрабс в тот момент еще остававшийся в заключении. Организатор работ — бывший заключенный Адольф Пунтулис, живший в Инте на "вечном поселении". Открытие памятника состоялось 29 июля 1956 года, он освящен латышским священником, заключенным Интинского лагеря, в присутствии около 200 человек. При открытии был исполнен латвийский национальный гимн. В 1989 году проведена реконструкция памятника, а в августе 2012 года — частичная реставрация с восстановлением надписи.

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Российский правозащитник Эрнест Мезак сообщил в Facebook, что примерно месяц тому назад на памятнике Dzimtenei были нарисованы свастики.


Республика Коми – это какое-то проклятое место?! Мало нам того, что её столица город Сыктывкар стала самым зараженным...

Posted by Ernest Mezak on Saturday, 11 April 2020
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