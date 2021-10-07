ФОТО. В РСУ открылась аудитория имени Бориса Тетерева

В Центре медицинских образовательных технологий Рижского университета им. П. Страдиня открылась аудитория имени Бориса Тетерева, почетного доктора и многолетнего патрона университета. А также его выпускника. В мероприятии приняли участие ректор РСУ Айгарс Петерсонс, вдова Бориса Тетерева Инара и новые стипендиаты Фонда Бориса и Инары Тетеревых.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Часто говорят, что истинная мерка жизни человека — его щедрость. В этом смысле меценат Борис Тетерев установил новый уровень планку совершенства. Присвоение его имени самой современной аудитории Рижского университета им. Страдиня — шаг, который поможет напоминать о покровителе Alma Mater и передать следующим поколениям его вклад в образование, науку и культуру. С основания Фонда Бориса и Инары Тетеревых его поддержка была важна для сотен студентов, преподавателей, ученых и выпускников, и этот вклад будет и дальше существовать как в этой аудитории, так и за ее пределами ", — сказал ректор RSU профессор Айгарс Петерсонс.

В своем видеообращении экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга пожелала долгой и счастливой жизни аудитории и всем, кто в ней учится. Она напомнила о жизненной философии Бориса Тетерева — учиться всю жизнь, развивая не только свои профессиональные навыки. "Следуйте по стопам своих покровителей — Инары и Бориса Тетеревых — и, помимо столь необходимой работы, всегда узнавайте что-то новое, чтобы обогатить свой культурный уровень, развить свой дух и эстетическое чутье!", — пожелала Вике-Фрейберга молодым стипендатам Фонда Бориса и Инары Тетеревых в области медицины.

Foto: Press-foto

Цель стипендии - поддержка будущих медицинских специалистов до окончания базового обучения. Студенты получают 375 евро по десять месяцев в год, а также портативный компьютер для более успешной учебы. Обязательное условие для соискателей стипендии - средняя оценка за предыдущий этап учебы не ниже 7,5 баллов. Во время получения стипендии работать можно только на четверть ставки.

В этом году стипендию Тетеревых получили 15 студентов трех факультетов РСУ — медицинского, стоматологического и общественного здоровья и социального обеспечения — Сигния Бетима Барановска, Арина Быстрова, Анастасия Дементьева, Арина Денисова, Катрина Фреймане, Гаисма Гурска, Анна Джепифанова. , Вения Калниня, Калия Калниня Каулиньш, Эдгарс Круминьш, Никита Кузминс, Лаума Скарбиника, Илзе Скрастиня и Кирилс Великийс.

"Я рада видеть стремительный рост Рижского университета им. Страдиня, новые успехи на международном уровне, стремление к продвижению во всех областях… Я благодарна университетской семье за ​​поистине большую честь, подтверждающую наше долгосрочное успешное сотрудничество. Присуждение новых стипендий — это наша безмерная благодарность медицинскому сообществу сегодня, а появление новых студентов — также уверенность в будущих успехах латвийских врачей ", — говорит меценат Инара Тетерева.

Стипендии для студентов — лишь одно из направления Фонда Бориса и Инары Тетеревых. Как рассказал председатель правления Ассоциации выпускников РСУ Динс Шмитс, Фонд также инвестировал в повышение эффективности преподавательского состава, модернизацию учебной среды и развитие исследований. С лета этого года в окрестностях РСУ появился арт-объект "Большая ваза. 1/4", созданный Ояром Петерсонсом, созданная в рамках программы Фонда "Искусство в публичном пространстве".

Сам Борис Тетерев в 1980 году окончил Рижский медицинский институт (сейчас университет им. Страдиня) по специальности акушер-гинеколог. После учебы девять лет практиковал в 4-й и 5-й Рижских городских больницах. До 2008 года вел предпринимательскую деятельность в Латвии и за рубежом — был владельцем автомобильного дилера Musa Motors В 2010 году вместе с женой Инарой Тетеревой основал семейный благотворительный фонд, занялся общественной деятельностью и кинопродюсированием.

В 2015 году Тетерев вошел в число членов влиятельного Мадридского клуба, был почетным доктором Рижского университета им. Страдиня, почетным членом Латвийской академии наук, Латвийской академии художеств и Латвийского университета.

21 сентября 2019 года в возрасте 65 лет Борис Тетерев скончался после тяжелой болезни.