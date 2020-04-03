ФОТО: В Саулкрасты закрыли туристические объекты и автостоянки

В преддверии выходных Саулкрастская краевая дума приняла решение закрыть или ограничить доступ к туристическим объектам. Расставлены новые дорожные знаки, закрыты автостоянки. Таким образом городская управа старается не допустить повторения ситуации, которая наблюдалась в прошлые выходные, когда приморский город был переполнен людьми.

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Введены следующие ограничения:

На Белой дюне ограничен поток посетителей - вокруг всех скамеек обмотаны предупреждающие ленты, запрещен доступ к тропам.

Закрыто одно из самых популярных мест отдыха -Jūras parks, а также все детские площадки в городе.

Закрыта автостоянки: на Белой дюне, у моря на улице Смилшу, у моря на улице Видрижу, у Коклитес, у эстрады на улице Калниня. Оставлять машины запрещено: на ул. Плявас, на ул. Айнажу между ул. Бириню и Видрижу. Водителей просят следить за изменениями в дорожном движении.

Владельцы магазинов и кафе должны организовать поток клиентов с соблюдением дистанции два метра, а также соблюдать все ограничительные меры, установленные в условиях чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в прошлые выходные из Риги в сторону Саулкрасты образовался затор длиной несколько десятков километров. Приморский город был переполнен людьми, потому что у многих рижан в Саулкрасты есть дачи и садовые домики. Пользуясь хорошей погодой, люди массово съезжались в город. Вечером были переполнены все местные продовольственные магазины, кафе, автостоянки.

"На туристических объектах края размещены информационные плакаты о мерах предосторожности, также самоуправление через социальные сети распространяет призывы воздержаться от осмотра популярных объектов во время чрезвычайного положения, но люди, к сожалению, их не соблюдают, в отличие от местных жителей, которые стараются не выходить из дома", - сообщили в краевой думе.