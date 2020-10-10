ФОТО: в шествии в поддержку белорусских женщин в Риге приняли участие более 60 человек
Foto: LETA

В шествии в поддержку белорусских женщин, которое состоялось сегодня в Риге, приняли участие более 60 человек.

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Несколько участников шествия от Верманского парка до Латвийской национальной оперы несли большой бело-красно-белый флаг, ставший одним из символов протестов в Белоруссии.

Принять участие в шествии мог любой желающий, некоторые из участников акции были одеты в белую или красную одежду.

Представитель организаторов акции Дарья Скаковская ранее сообщила агентству LЕТА, что шествия в поддержку белорусских женщин проводятся по всей Европе, чтобы продемонстрировать солидарность с ними и народом Белоруссии в целом.

В Белоруссии по субботам регулярно проходят женские марши протеста, и в последние недели во время женских шествий имели место жесткие задержания.

В целом мирные протесты в Белоруссии продолжаются уже более двух месяцев. На улицы выходят тысячи людей, несогласных с результатами президентских выборов и заявляющих об их очевидной фальсификации. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, сотни протестующих из-за чрезмерного применения силы правоохранительными органами получили ранения.

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LETA

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