ФОТО: В Страдиня установлен первый в мире бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19

На этой неделе благодаря успешному сотрудничеству с E. Gulbja Laboratorija в Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня появился первый в мире бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19. Оборудование предназначено для тестирования работников больницы, сообщила руководитель отдела коммуникации медучреждения Янита Вейнберга.

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Планируется, что новое оборудование позволит быстрее идентифицировать инфицированных лиц и оперативно реагировать на возможное распространение Covid-19, а также уменьшит нагрузку на персонал больницы. "Каждый выявленный случай инфицирования внутри персонала очень важен, чтобы больница могла обеспечивать безопасную среду как для сотрудников больницы, так и для пациентов", - говорит председатель больницы им. Паула Страдиня Риналдс Муциньш.

Инновационное бесконтактное оборудование для сдачи анализов на Covid-19 было разработано E.Gulbja laboratorija в сотрудничестве с SIA “JK Energo” и AS “Latvijas Finieris”. Оборудование от идеи до установки полностью создано латвийскими специалистами. По словам члена правления E.Gulbja laboratorija Дидзиса Гаварса, новый робот позволит сэкономить время персонала лаборатории и больницы, обеспечит более быстрое получение результата теста и уменьшит риск инфицирования.

В будущем похожие установки появятся и на других объектах и можно будет сдать необходимый материал для любого тестирования.

Эти устройства впишутся в уже имеющийся цикл лабораторной диагностики, обеспечивая: аутентификацию пациентов, получение комплектов для сбора образцов, сдачу анализов, обеспечение необходимой температуры и требований к хранению, транспортировку образцов в лабораторию, выполнение анализов и рассылку результатов.

"Сложившиеся в ситуации Covid-19 условия стимулировали разработку новых технологий и изготовление оборудования, в сотрудничестве с опытными латвийскими специалистами – инженерами и производителями. Надеюсь, что новое дополнение к практике медицинской лаборатории станет существенным улучшением как для Латвии, так и в мировом масштабе. Способ, которым это планируется внедрить в Латвии, до сих пор еще не был реализован нигде в мире, в том числе и в странах, развитых в плане медицинских технологий", - ранее отмечал Дидзис Гаварс.