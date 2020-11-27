ФОТО: В торговом центре SĀGA открылся детский сад
Foto: Sāga

В новом торговом центре SĀGA открылся частный детский сад CreaKids. Это первый в Латвии детский сад в торговом центре. Девелопер ТЦ, компания VPH, надеется, что это поможет частично решить вопрос с доступностью детских садов в окрестностях Межциемса и Стопини.

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Детский сад находится на площади около 900 квадратных метров, там работает шесть групп. На улице обустроена детская площадка, а в хорошую погоду дети смогут гулять с воспитателями в ближайшем лесу.

На данный момент укомплектованы группы всех возрастов, но продолжается запись на вакантные места в будущем.

Торговый центр SĀGA открылся 10 ноября. Частные детские сады Creakids существуют в Латвии с 2011 года. Первый детский сад был открыт на улице Кастранес. В этом году их уже четыре, в них учатся 300 детей. Детский сад в торговом центре SĀGA рассчитан на 100 детей от полутора до шести лет.

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