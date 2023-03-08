ФОТО. В Украину из Латвии отправились первые восемь автомобилей, конфискованные у пьяных водителей

В среду, 8 марта, в Украину отправились первые восемь автомобилей, конфискованные у пьяных водителей. Эти автомобили были переданы в распоряжение общества Agendum или "Твиттер-конвой", которое затем доставит их защитникам Украины, сообщили в Службе государственных доходов (VID).

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В первую партию автомобилей вошли Honda Accord 2008 года выпуска, Toyota Corolla Verso 2007 года выпуска, Volvo V50 2011 года выпуска, Volvo V70 2002 года выпуска, Volkswagen Touran 2006 года выпуска, Volkswagen Passat 2008 года выпуска, Volkswagen Golf 1999 года выпуска и Opel Zafira 2007 года. Интересно, что в одном из них пьяный водитель прицепил российский флаг к солнцезащитному козырьку.

Предварительная рыночная стоимость всех восьми автомобилей оценивается примерно в 18 500 евро.

Ожидается, что упомянутые автомобили будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета.