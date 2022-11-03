ФОТО. В Вецриге можно осмотреть пожертвованное Латвией авто, подбитое на войне в Украине

До пятницы, 4 ноября, возле Латвийского военного музея в Риге, на улице Смилшу, 20, можно осмотреть один из подаренных в рамках акции "Конвой Твиттера" внедорожников, которые солдаты Вооруженных сил Украины используют на войне с российской армией.

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Установленный в Вецриге внедорожник использовался военнослужащими 93-й механизированной бригады ВСУ, которые и дали ему название "Орлик". Цель экспресс-выставки — проиллюстрировать жестокость войны и напомнить обществу, что украинские солдаты также борются за свободу Латвии и остальной Европы.

С 5 ноября "Орлик" будет доступен для всеобщего обозрения в фойе Латвийского военного музея и станет частью экспозиции музея, сообщили порталу Delfi в Минобороны.