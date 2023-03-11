ФОТО. В Вецриге в разгар метели состоялся фестиваль уличной еды
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

10 марта стартовала "Неделя пробуждения Старой Риги", которая продлится до 19 марта. Ее открывает фестиваль уличной еды в Старой Риге, который в пятницу вечером стартовал в районе улиц Калькю и Вальню. В субботу мероприятие продолжается.

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Фестиваль собрал в одном месте различных мастеров уличной еды и кухни разных уголков мира. Здесь же представлена и классика – бургеры и закуски, которые можно взять с собой.

Те, кто не смог попасть на фестиваль стрит-фуда, еще успевают на неделю баров и ресторанов Старой Риги, которая проходит с 10 по 19 марта. Более подробная информация – здесь.

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