ФОТО: В Яунмарупе открыли игровую площадку для детей и подростков

30 июля на прилегающей к Яунмарупскому природному парку территории возле водоема Pavasari открылась новая игровая площадка Pavasaru bērnu laukums для детей от 6 до 16 лет. Она работает каждый день с 8:00 до 22:00.

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В июне прошлого года в Яунмарупе открыли самую большую в Марупском крае детскую площадку Ūdensrozes для детей до шести лет. В этом году, в рамках второго этапа благоустройства Яумарупского природного парка, создали детскую площадку для детей более старшего возраста, пешеходные дорожки, освещение, а также посадили новые растения.

Территория площадки разделена на несколько зон для разных возрастных групп. Одна из зон отведена для гимнастики, ее могут использовать все, в том числе взрослые и люди с особыми потребностями. Есть несколько зон с горками и лазалками, качели, несколько каруселей, зона для силовых упражнений и упражнений на координацию. На асфальте можно рисовать мелками.

Площадка обошлась самоуправлению в 805 148,3 евро без НДС. Проектировала площадку компания BM — projekts, проект реализовала компания Reaton, надзор над строительством — компания Semita.