ФОТО. В Юрмале можно было увидеть северное сияние

На аккаунте города Юрмала в Facebook опубликованы фотографии Артиса Вейгурса, запечатлевшие это явление.
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"Также сегодня вечером в Юрмале можно было увидеть волшебное северное сияние, которое считается самым ярким северным сиянием, наблюдавшимся в Юрмале за последние годы. Фотограф Артис Вейгурс запечатлел природный феномен на пляже Яункемери и на озере Слокас", — говорится в Facebook.
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