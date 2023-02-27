ФОТО. В Юрмале можно было увидеть северное сияние
Foto: Facebook Jurmala, Artis Veigurs

На аккаунте города Юрмала в Facebook опубликованы фотографии Артиса Вейгурса, запечатлевшие это явление.

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"Также сегодня вечером в Юрмале можно было увидеть волшебное северное сияние, которое считается самым ярким северным сиянием, наблюдавшимся в Юрмале за последние годы. Фотограф Артис Вейгурс запечатлел природный феномен на пляже Яункемери и на озере Слокас", — говорится в Facebook.

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