ФОТО. В Юрмале жители протестуют против закрытия библиотек

В четверг, 11 августа, около здания Юрмальской думы собрались протестующие, они призывали местные власти сохранить Булдурскую библиотеку.

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Главный библиотекарь Булдурской библиотеки Инета Мелне указала порталу Delfi, что сохранение библиотеки поддержали более 700 жителей разного возраста.

Поэтому она надеется, что "написанное слово свято" для депутатов думы.

"Я надеюсь на уважение председателя Юрмальской городской думы Гатиса Труксниса как филолога к книге как к храму духовности", — заявила Мелне.

Как сообщила порталу Delfi член Латвийского союза писателей писательница Яна Вейнберга, жители, выступающие за сохранение библиотеки, считают дискриминационным отношение Юрмальской городской думы к культуре и библиотекам.

Ранее были организованы встречи, на которых директор Юрмальской центральной библиотеки Мара Екабсоне, руководительница Отдела культуры Агнесе Милтиня и исполнительный директор города Эдгарс Стобовс ответили на вопросы горожан о будущем библиотек в Асари и Булдури.

Однако, по мнению Вейнберги, во время беседы представители думы не привели ни одной основанной на документах и фактах причины для закрытия Булдурской библиотеки, также не было предложено решений для обеспечения дальнейшей деятельности заведения в качестве полноценной библиотеки.

В целом Вейнберга считает публичные заявления представителей думы не соответствующими действительности или обоснованно сомнительными.

В свою очередь, в Юрмальской думе порталу Delfi указали, что городская дума еще не приняла решение о реорганизации Юрмальской центральной библиотеки и перемещении библиотеки Булдури. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании комитета по культуре 11 августа. В случае поддержки вопроса депутаты думы примут решение на заседании 18 августа.

Согласно заявлению местных властей, здания библиотек в Булдури и Асари нуждаются в капитальном ремонте. А именно, в 2019 году было проведено техническое обследование зданий библиотеки и подготовлены технические заключения о состоянии зданий и необходимых улучшениях для безопасного обслуживания посетителей и сотрудников и надлежащей эксплуатации построек.

В результате Юрмальская дума решила, что у библиотек имеется ряд недостатков, которые "существенно влияют на расходы, связанные с содержанием зданий, а также оказанием современных услуг, в том числе созданием комфортных условий для посетителей и сотрудники".

Как сообщили в муниципалитете, после проведенных изменений жители смогут получать услуги как и раньше в других библиотеках Юрмалы, куда можно добраться на обеспечиваемом самоуправлением бесплатном общественном транспорте. В то же время, чтобы обеспечить качество услуг Юрмальской центральной библиотеки, городской совет заявляет, что все библиотекари сохранят свои рабочие места.

В думе также утверждают, что за счет сокращения расходов, необходимых для содержания зданий и инфраструктуры библиотеки, можно было бы направить их на улучшение и развитие услуг, в том числе на продление времени работы библиотеки и диверсификацию спектра услуг. Помимо прочего, муниципалитет также обещает "разнообразить и улучшить предложение мероприятий". Например, организовать различные мероприятия по популяризации чтения, а также образовательные мероприятия.