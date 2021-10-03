ФОТО: Вандалы подожгли плакат в поддержку художника Бректе

Неизвестные подожгли плакат, установленный у стен Латвийской академии художеств (LMA) в защиту профессора академии, художника Кристиана Бректе.

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Неизвестные подожгли плакат, установленный у стен Латвийской академии художеств (LMA) в защиту профессора академии, художника Кристиана Бректе.

Как рассказала Satori проректор LMA Антра Приеде, плакат, который у академии был установлен только в четвергскорее всего, был подожжен в ночь с субботы на воскресенье. На плакате был текст "Кристиан Бректе является ассоциированным профессором Латвийской Академии художеств и изображение работы художника Lietuvēns. Академия обратилась с заявлением в полицию, но пока подозреваемых нет.

Mākslas kritika iziet ielās pic.twitter.com/BZpoXAFD4e — Didzis Veinbergs 💸 (@didzvein) October 3, 2021

Как сообщалось, в отношении Бректе начат уголовный процесс. Адвокат Виктория Яркина попросила Госполицию оценить работы художника, доступные для публичного осмотра в его соцсетях, на содержание детской порнографии. В поддержку художника выступили коллеги.

Напомним, Кристиан Бректе привлек внимание общественности после того, как его произведение Veltījums Džemmai Skulmei ("Посвящение Джемме Скулме") появилось на стене рижской 40-й школы. Это, в свою очередь, вызвало крайне негативную реакцию родителей школьников.

В ночь на 1 сентября скандальную работу Бректа повредили неизвестные вандалы.