ФОТО. Вечерняя Рига на локауте: пустые рестораны и кафе, где еще неделю назад кипела жизнь
Foto: DELFI

Почти единственные посетители кафе и ресторанов центра Риги в обычно самый пиковый вечер пятницы — курьеры по доставке еды Wolt и Bolt. Коронавирус диктует новое время и правила работы заведений отдыха и общепита. Портал Delfi заглянул в пока еще светящиеся, но в основном почти безжизненные окна.

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Похоже, что рижский общепит доживает свои последние дни до окончания чрезвычайной ситуации. Если бары, кафе и рестораны не закроют очередным специальным указом, в связи с ужесточением мер по коронавирусу, они сами вынуждены будут уйти или уже ушли на каникулы в связи с нехваткой клиентов.

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rus.DELFI.lv

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