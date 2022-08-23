ФОТО: вечером в парке Победы собралось несколько десятков человек; задержаны 14 человек

Во вторник вечером к подлежащему демонтажу памятнику в Пардаугаве пришло несколько десятков человек. Часть из них протестовала против сноса монумента, а кто-то просто пришел понаблюдать за происходящим.

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Во вторник в социальных сетях звучали призывы вечером прийти к памятнику и протестовать против его сноса. Однако, около 21.00 часов никаких активных действий в Пардаугаве отмечено не было. Периодически происходили словесные перепалки и словесные конфликты, в которые оперативно вмешивалась полиция.

Около 21.30 ситуация оставалась относительно спокойной. Люди собирались небольшими группами, но не предпринимали никаких активных действий. У многих в руках были цветы, кто-то пытался возложить их на поле у автозаправки, однако, полиция сразу пресекала подобные действия и просила прекратить. Все конфликты удавалось разрешить путем переговоров.

С наступлением темноты ситуация изменилась. К памятнику подтянулось еще больше людей, и полиции пришлось действовать более активно. Стражи порядка продолжали целенаправленно направлять людей прочь от памятника и просили разойтись. Некоторые участники начали петь "Катюшу".

По данным Госполиции, в итоге задержаны 14 человек, которых неоднократно просили прекратить правонарушения, однако они не подчинились. Все они доставлены в участки полиции для проведения процессуальных действий. Начаты 14 административных процессов.

В полиции еще раз предупреждают, что эти в дни повышены риски конфронтаций между жителями с разными взглядами на происходящее. До сих пор были зафиксированы ситуации, когда лица специально провоцировали и умышленно ввязывались в конфликты на национальной почве. Полиция фиксирует все эти случаи, каждая ситуация тщательно анализируется, особо пристальное внимание обращают на мотивацию и цели подобного поведения.

Как сообщалось, в понедельник к 18.40 у памятника собралось несколько десятков протестующих, а также большое количество журналистов. У многих противников сноса памятника в руках были красные цветы. Госполиция занималась проверкой документов.

По информации Госполиции, всего вечером 22 августа в парке Победы были задержаны семь человек.