ФОТО: "Верните ложку". Пикет против изменения налога с микропредприятий возле Сейма
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Сегодня около 130 человек у Сейма провели пикет против введения минимальных обязательных взносов государственного социального страхования и предложения ограничить применение режима налога с микропредприятий.

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В пикете приняли участие фермеры, представители региональных самоуправлений и творческих профессий.

Пикетчики держали в руках плакаты с надписями "Власть токсична", "В деревнях тоже живут люди", "SOS Латвии" и др. Некоторые из собравшихся принесли на пикет пустые рамы для картин.

Пикетчики скандировали лозунги: "Кого не прикончит Covid, того прикончит правительство", "Дайте нам работать!", "Верните ложку!", "Дайте малому бизнесу работать!".

На пикете выступил ряд известных людей — руководитель совета предпринимателей Крестьянского союза Латвии Лиените Цауне, председатель правления Латвийской зеленой партии Эдгар Таварс, председатель Крестьянского союза Латвии Арманд Краузе, глава Латвийского союза самоуправлений Гинт Каминскис, исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис, глава Союза художников Латвии Игорь Добычин, ректор Латвийской художественной академии Кристап Зариньш и другие.

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Виктор Валайнис Арманд Краузе Сейма
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