ФОТО, ВИДЕО: Алдис Гобземс собрал сторонников на Эспланаде
Foto: LETA

В субботу, 10 октября, депутат Сейма Алдис Гобземс организовал в Риге на Эспланаде, у памятника Райнису митинг, на который политик пригласил "людей, которых не устраивает отношение нынешней власти к обществу".

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На призыв откликнулись около 200 человек — разного возраста, в том числе семья с детьми. Перед собравшимися выступили сам Гобземс, а также председатель правления рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais vilnis Арнольд Бабрис, священник Айгарс Битанс и депутат парламента Линда Лиепиня.

Большинство выступлений было посвящено теме семьи, поскольку, по словам Гобземса, в Латвии больше всего дискриминируют многодетные семьи, Битанс особо подчеркивал, что традиционные семейные ценности в Латвии находятся под угрозой.

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