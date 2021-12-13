ФОТО, ВИДЕО. Гобземс проводит массовую акцию протеста в центре Риги

В понедельник в центре Риги проходит массовая акция протеста сторонников депутата Сейма Алдиса Гобземс ("Закон и порядок"). Рижская дума по рекомендации правоохранительных органов отказалась согласовывать это мероприятие.

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Гобземс объявил в соцсетях, что вне зависимости от решения РД проведет акцию протеста в понедельник во второй половине дня. В телеграм-каналах сторонников Гобземса распространяется инструкция, согласно которой мирная акция должна пройти "на всех площадях Риги". Мероприятие не имеет ни начала, ни конца, и будет продолжаться "до победы".

Около 16 часов сторонники Гобземса собрались у Рижского замка в Вецриге. К 17 часам количество собравшихся превысило тысячу человек, отмечает LETA. Толпа по призыву политика скандирует "вернуть власть народу".

На месте работает множество сотрудников полиции. Собравшиеся призывают полицейских "переходить на сторону народа".

Около 16.30 ведущий мероприятия заявил, что на месте мероприятия будет возведена временная сцена. Сотрудники полиции не позволили вынести деревянные паллеты, ведущий обвинил полицейских в провоцировании беспорядков.

Во время акции люди вышли на улицу Кр. Валдемара и перекрыли дорогу, но праоохранительным органам удалось довольно быстро восстановить движение.

Столкновения с полицией произошли, когда участники акции пытались втащить белое пианино на площадь перед Президентским замком. Пианино, по мнению оппозиции — яркий политический символ. Во-первых, президентская канцелярия требовала выделить 200 тысяч евро на покупку рояля из госбюджета (эта инициатива была отменена). Во-вторых, в соцсетях распространялось архивное видео, на котором министр здравоохранения Даниэль Павлютс играет на рояле, а премьер Кришьянис Кариньш — поет.

Через какое-то время участникам акции все же удалось поставить два пианино возле Рижского замка. Музыкальные инструменты привлекли народ, которые стали активно петь песни. В это же время полиция задержала первого участника акции. По предварительным данным, мужчина помогал нести пианино. Попытку занести к замку еще два пианино полиция пресекла. Чуть позже у замка появился Гобземс, который поблагодарил своих сторонников за поддержку и сфотографировался со всеми желающими.

Foto: DELFI

Гобземс также неоднократно просил полицию не провоцировать протестующих и убрать полицейский автобус с места протеста, но полиция не отреагировала на его просьбы. Политик также попросил полицию исключить из толпы человека, которого идентифицировали как возможного провокатора.

Ранее уже сообщалось, что во время встреч со своими сторонниками, а также в соцсетях Гобземс выступает против разделения общества на вакцинированных и невакцинированных (при этом теперь он уже не против прививок от Covid-19 как таковых, но против "обязательной вакцинации"); против коррупции в руководстве страны и против конкретно правительства Кришьяниса Кариньша. В частности, Гобземс утверждает, что у правительства есть неделя для того, чтобы подать в отставку.

В течение недели Гобземс проводил турне по всей Латвии, встречаясь со своими сторонниками. Политик посетил 15 городов, трижды был задержан, на него заведено несколько десятков административных процессов. Кульминация акции, которую Гобземс называет "Рододендрон", должна пройти 13 декабря у Президентского замка в Риге.

Рижское самоуправление приняло решение не согласовывать акцию, поскольку не получило уверенности, что организатор возьмет на себя ответственность за мероприятие, если оно не будет проходить в соответствии с действующими в стране нормами. В муниципалитете отмечают, что нет уверенности также в том, что организатор будет сотрудничать с полицией, наоборот, сложилось противоположное впечатление, о чем свидетельствуют события прошедшей недели в других городах Латвии. Городские власти пришли к выводу, что нецелесообразно обеспечивать право организатора на проведение мероприятия с участием 20 человек, так как это напрямую поставит под угрозу безопасность здоровья всего общества.

Госполиция в понедельник опубликовала призыв не принимать участия в акции Гобземса "Рододендрон". В Латвии все еще действуют ограничения на собрания в связи с эпидемиологической ситуацией. Полиция напоминает, что призывы собраться и сами собрания, на которых присутствует больше разрешенного количества лиц, являются правонарушением со всеми вытекающими из этого последствиями.

"Сотрудники Госполиции в соответствии с возложенными на них обязанностями и задачами должны обеспечивать общественный порядок, бороться с преступностью, то есть предотвращать и пресекать различные правонарушения. Полицейские не должны допускать бездействия в таких случаях", — заявил начальник Госполиции Армандс Рукс. Он также обратился к жителям Латвии с призывом быть понимающими, терпимыми и не поддаваться на провокации. Полиция, по словам Рукса, готова к любому сценарию развития событий.

Судя по лозунгам и используемой риторике, Гобземс концентрирует вокруг себя протестный электорат: людей, которые недовольны как связанными с пандемией Covid-19 ограничениями, так и ситуацией в стране в целом. Сам политик подтверждает это: в интервью Rīga24 он заявил, что акция Rododendrs объединит всех недовольных нынешней ситуацией в стране жителей Латвии. "Думаю, что там (13 декабря у Президентского замка — Ред.) будет очень большая часть общества, тысячи человек", — заявил он. Однако, судя по видеотрансляциям, на митинги в городах Курземе, в основном, собиралось несколько десятков человек.

Гобземс работает как на латышскую, так и на русскую аудиторию: в соцсетях он активно ведет аккаунты на обоих языках.

Следует отметить, что Алдис Гобземс готов взять на себя формирование нового правительства и стать премьер-министром Латвии. В то же время, как свидетельствуют данные октябрьского опроса SKDS, Гобземс являлся самым неприемлемым для жителей Латвии кандидатом в премьеры — такого мнения придерживались 74,6% опрошенных. В том же октябре рейтинг партии "Закон и порядок" Гобземса составлял 2,2% (месяцем ранее — 3,7%). Падение рейтинга новой партии произошло на фоне ужесточения политики вакцинации и принятия решения о введении в конце октября локдауна.