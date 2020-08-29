ФОТО, ВИДЕО: Как партии ждут результатов выборов в Рижскую думу
Foto: DELFI

Избирательные участки на внеочередных выборах в Рижскую думу закрылись в 22 часа в субботу. Кандидаты в депутаты и их сторонники ждут первых итогов выборов, а портал Delfi показывает, как они проводят эту ночь.

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Блок "Развитие/За/Прогрессивные" собрались в ресторане Andalūzijas suns.

Национальное объединение и Латвийское объединение регионов ждут итогов выборов в отеле Pullman Riga Old Town. "Согласие" собралось в гостинице Riverside Hotel.

Союз зеленых и крестьян проводит ночь выборов в партийном бюро на улице Лиелирбес. Тем же путем пошло "Новое единство", которое собралось в бюро на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица.

"Честь служить Риге" собралась в ресторане Латвийского национального художественного музея.

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www.DELFI.lv

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www.DELFI.lv

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Выборы в Рижскую думу 2020
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