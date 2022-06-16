ФОТО, ВИДЕО. Латвийские педагоги собрались на пикет около Сейма

У здания Сейм проходит пикет, организованный Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA). Глава профсоюза Инга Ванага анонсировала, что в акции примут участие более 2000 педагогов, требующих утвердить график повышения зарплат на ближайшие пять лет и сбалансировать нагрузку на учителей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По наблюдениям портала Delfi, еще до начала пикета учителя, пришедшие на пикет, собирались неподалеку небольшими группами.

Педагоги пришли на пикет с плакатами, а также скандируют лозунги "Сбалансированную нагрузку!", "Уважайте отрасль!", "Достойную зарплату". Учителя приехали из разных регионов Латвии подготовленными — со свистками, звонками и звуковой аппаратурой.

За происходящим следит много полицейских.

Ранее Инга Ванага отметила, что в акции будут участвовать работники всех уровней образования — от дошкольных учреждений до вузов, потому что несбалансированная рабочая нагрузка, против которой выступает профсоюз, касается абсолютно всех педагогов.

Как указала Ванага, три основных требования профсоюза — сбалансированная нагрузка, повышение оплаты труда в соответствии с принципами, установленными Министерством образования и науки (МОН), и справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся.

На вопрос, насколько велика возможность, что пикет поможет решить наболевшие проблемы педагогов и какими будут дальнейшие шаги профсоюза, если требования не будут услышаны, руководитель LIZDA ответила, что такие акции протеста, как правило, не остаются без результата, однако, если результата не будет, педагоги соберутся на повторные акции протеста осенью.

С самого утра спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) призвала главу профсоюза Ингу Ванагу на встречу с руководством парламентской комиссии по образованию сегодня в 12.45.

Esmu aicinājusi šodien uz tikšanos Saeimā plkst.12.45 LIZDA priekšsēdētāju @VanagaInga un pārstāvjus, Izglītības komisijas vadību — @aseradens, @RitvarsJansons1, Eviju Papuli, ministri @anita_muizniece. — Ināra Mūrniece (@IMurniece) June 16, 2022

Ванага ранее подчеркнула, что система образования стоит на грани развала, и совсем скоро это может вылиться в то, что больше некому будет вести уроки, в результате пострадают качество и доступность образования.

15 июня директора 89 из 102 школ Риги распространили открытое письмо к первым лицам государства и политикам, в котором шла речь о постоянно возрастающей нагрузке на педагогов, катастрофической хронической нехватке учителей. Директора школ Риги призвали незамедлительно взяться за решение этих проблем, а также ввести социальные льготы, которые бы помогли преподавателям пережить следующий отопительный сезон и привлекли бы в школы молодые кадры.

Как сообщалось, чтобы остановить введение новой модели распределения финансирования, LIZDA сегодня в 12:00 проводит пикет у здания Сейма, а также требует встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, членам президиума Сейма и министром образования Анитой Муйжниеце.

Поясняя решение "выйти на улицы", председатель профсоюза указала, что разработанная МОН реформа перераспределения средств противоречит прежним решениям политиков, и новые изменения, которые педагогам предлагает МОН, непоследовательны.

По словам Ванаги, МОН манипулирует цифрами, обещая "на бумаге" увеличение финансирования на более чем 8%, но на практике вводя потолок в 2,5%. Это значит, что прироста зарплаты, какой был обещан ранее и на который рассчитывали педагоги, не будет.

Наряду с требованием остановить введение новой модели распределения финансирования на пикете будут актуализированы и другие требования, в частности, о сбалансированности рабочей нагрузки.