ФОТО, ВИДЕО: на Даугаве образовалась ледяная "пробка"
Foto: DELFI

В понедельник, 2 января уровень воды в латвийских реках продолжил подниматься, местами стремительно, также продолжается ледоход, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Вот как, например, сейчас выглядит Даугава в Огре.

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Ледоход выдавливает на берег глыбы льда. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни сохранится теплая погода.

В выходные дни наблюдался ледоход на Лиелупе, Даугаве, Огре, Малой Югле, Большой Югле, Амате и других реках.

Затоплены поймы рек, в некоторых местах - и другие низкие территории вдоль берегов. По всей стране действует желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках.

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