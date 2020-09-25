ФОТО, ВИДЕО: Небо над Латвией пересекли стратегические бомбардировщики B52
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В пятницу над Латвией пролетели два стратегических бомбардировщика США B52.

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В пятницу два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress провели учебные полеты в воздушном пространстве региона Балтийского моря.

Бомбардировщики B-52 сопровождали два итальянских истребителя Eurofighter, заправку в воздухе провели британский KC-135 и нидерландский KDC-10.

Как пояснили в посольстве США в Латвии, полет совершен в целях демонстрации приверженности США своим обязательствам союзникам по НАТО, а также в целях усиления взаимодействия с нашими партнерами.

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Source

www.DELFI.lv

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Source

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