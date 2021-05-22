ФОТО, ВИДЕО: Около "Арены Рига" собрались сотни счастливых латвийских фанов
Foto: LETA

Поздно вечером 21 мая вскоре после окончания матча чемпионата мира по хоккею Латвия - Канада (2:0) около "Арены Рига" собрались несколько сотен радостных латвийских фанов. Они решили вместе отметить сенсационную победу своей любимой сборной над канадцами.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Хоккейный турнир начался без зрителей на трибунах, а все участники находятся в "пузырях", не имея возможности напрямую покидать "красную зону" и контактировать со внешним миром. Квартал вокруг "Арены-Рига" и Олимпийского спортивного центра по периметру огорожен забором, за который болельщики не имеют права заходить.

В стартовом матче чемпионата мира сборная Латвии обыграла канадцев со счетом 2:0. Эта победа стала исторической: впервые в рамках мировых первенств Латвия оказалась сильнее "Кленовых листьев". Ранее у Латвии против Канады были 11 поражений при одной ничьей (3:3 в 1997 году).

Вскоре после окончания матча около забора у "Арены-Рига" стали собираться поклонники национальной команды, некоторые были с флагами, приходили компаниями и с детьми. Рядом с ареной находились также несколько экипажей полиции.

Ближе к полуночи количество фанов достигло нескольких сотен. Они скандировали речевки, стучали в барабаны, гудели в трубки и пели гимн Латвии, при этом не слишком тщательно соблюдая социальное дистанцирование.

Дождавшись выхода на улицу команды, болельщики устроили за забором шумовую овацию. Хоккеисты в ответ тоже приветствовали своих поклонников, а потом сели в автобус, чтобы отправиться в гостиницу Radisson Blu Latvija. После этого фаны стали расходиться по домам.

Несколько болельщиков сборной Латвии пришли также к гостинице Radisson Blu Latvija, и, скандируя "Латвия! Латвия!", встретили автобус с игроками.

Кроме того, у канадского посольства в Латвии появились цветы. Их принесли латвийские фаны. Традиция приносить цветы к посольствам тех стран, которые были обыграны на чемпионате мира, появилась еще в конце ХХ века, когда сборная Латвии вышла в элитный дивизион.

Ранее глава оргкомитета ЧМ-2021 Эдгарс Бунцис выразил надежду, что по ходу турнира в Риге могут быть организованы специальные фан-зоны. "Пока они не организованы, так как по законодательству публичные мероприятия в Латвии запрещены", — сказал он.

По словам Бунциса, согласно действующим правилам, совместный просмотр матчей турнира возможен в Латвии только на открытых террасах баров и кафе и только до 21:00. "Надеюсь [на допуск зрителей], так же как и на возможность снять ограничения на просмотр матчей в публичных зонах", — добавил он.

Ограничения из-за коронавируса повлияли и на программу реализации сувенирной продукции, выпущенной к чемпионату при участии компании Infront Sports & Media. "В интернете, наверное, что-то можно будет купить и также в некоторых магазинах. Специализированных точек [продажи сувенирной продукции] нет по той же причине, что нет зрителей", - сказал Бунцис.


Izvēlies DELFI zvaigzni! 
 LAT
80 Matīss Edmunds Kivlenieks Balsot
2310
91 Ronalds Ķēniņš Balsot
584
70 Miks Indrašis Balsot
559
95 Oskars Batņa Balsot
166
27 Oskars Cibuļskis Balsot
158
16 Kaspars Daugaviņš Balsot
111
10 Lauris Dārziņš Balsot
87
94 Kristiāns Rubīns Balsot
74
25 Andris Džeriņš Balsot
68
15 Mārtiņš Karsums Balsot
67
77 Kristaps Zīle Balsot
67
18 Rodrigo Ābols Balsot
65
11 Kristaps Sotnieks Balsot
64
71 Roberts Bukarts Balsot
61
17 Mārtiņš Dzierkals Balsot
58
26 Uvis Jānis Balinskis Balsot
58
9 Renārs Krastenbergs Balsot
57
29 Ralfs Freibergs Balsot
56
14 Rihards Bukarts Balsot
55
72 Jānis Jaks Balsot
55
12 Rihards Marenis Balsot
54
 CAN
13 Gabriel Vilardi Balsot
121
35 Darcy Kuemper Balsot
83
44 Maxime Comtois Balsot
60
25 Owen Power Balsot
58
5 Jacob Bernard-Docker Balsot
51
2 Braden Schneider Balsot
48
11 Jaret Anderson-Dolan Balsot
47
22 Brandon Hagel Balsot
47
26 Sean Walker Balsot
47
6 Colin Miller Balsot
46
27 Connor Brown Balsot
46
38 Mario Ferraro Balsot
45
73 Brandon Pirri Balsot
45
8 Liam Foudy Balsot
44
14 Adam Henrique Balsot
44
70 Troy Stecher Balsot
44
91 Cole Perfetti Balsot
44
74 Nicolas Beaudin Balsot
42
17 Justin Danforth Balsot
41
21 Nick Paul Balsot
41
Подробнее

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

73

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
"Tesla на воде" в Рижском порту