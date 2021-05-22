ФОТО, ВИДЕО: Около "Арены Рига" собрались сотни счастливых латвийских фанов

Поздно вечером 21 мая вскоре после окончания матча чемпионата мира по хоккею Латвия - Канада (2:0) около "Арены Рига" собрались несколько сотен радостных латвийских фанов. Они решили вместе отметить сенсационную победу своей любимой сборной над канадцами.

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Хоккейный турнир начался без зрителей на трибунах, а все участники находятся в "пузырях", не имея возможности напрямую покидать "красную зону" и контактировать со внешним миром. Квартал вокруг "Арены-Рига" и Олимпийского спортивного центра по периметру огорожен забором, за который болельщики не имеют права заходить.

В стартовом матче чемпионата мира сборная Латвии обыграла канадцев со счетом 2:0. Эта победа стала исторической: впервые в рамках мировых первенств Латвия оказалась сильнее "Кленовых листьев". Ранее у Латвии против Канады были 11 поражений при одной ничьей (3:3 в 1997 году).

Вскоре после окончания матча около забора у "Арены-Рига" стали собираться поклонники национальной команды, некоторые были с флагами, приходили компаниями и с детьми. Рядом с ареной находились также несколько экипажей полиции.

Ближе к полуночи количество фанов достигло нескольких сотен. Они скандировали речевки, стучали в барабаны, гудели в трубки и пели гимн Латвии, при этом не слишком тщательно соблюдая социальное дистанцирование.

Дождавшись выхода на улицу команды, болельщики устроили за забором шумовую овацию. Хоккеисты в ответ тоже приветствовали своих поклонников, а потом сели в автобус, чтобы отправиться в гостиницу Radisson Blu Latvija. После этого фаны стали расходиться по домам.

Несколько болельщиков сборной Латвии пришли также к гостинице Radisson Blu Latvija, и, скандируя "Латвия! Латвия!", встретили автобус с игроками.

Кроме того, у канадского посольства в Латвии появились цветы. Их принесли латвийские фаны. Традиция приносить цветы к посольствам тех стран, которые были обыграны на чемпионате мира, появилась еще в конце ХХ века, когда сборная Латвии вышла в элитный дивизион.

Ранее глава оргкомитета ЧМ-2021 Эдгарс Бунцис выразил надежду, что по ходу турнира в Риге могут быть организованы специальные фан-зоны. "Пока они не организованы, так как по законодательству публичные мероприятия в Латвии запрещены", — сказал он.

По словам Бунциса, согласно действующим правилам, совместный просмотр матчей турнира возможен в Латвии только на открытых террасах баров и кафе и только до 21:00. "Надеюсь [на допуск зрителей], так же как и на возможность снять ограничения на просмотр матчей в публичных зонах", — добавил он.

Ограничения из-за коронавируса повлияли и на программу реализации сувенирной продукции, выпущенной к чемпионату при участии компании Infront Sports & Media. "В интернете, наверное, что-то можно будет купить и также в некоторых магазинах. Специализированных точек [продажи сувенирной продукции] нет по той же причине, что нет зрителей", - сказал Бунцис.



