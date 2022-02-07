ФОТО, ВИДЕО: Противники ковидных ограничений провели акции протеста в Риге

В понедельник, 7 февраля, в Риге прошли акции протеста против связанных с Covid-19 ограничений. Протестующие собрались у здания Кабинета министров, сообщил корреспондент Delfi.

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Около здания КМ собралось несколько сотен человек, которые свистели с помощью свистков. Автомобили сигналили, была включена и сирена. Здание КМ было оцеплено сотрудниками полиции.

Протестующие пришли с плакатами, на которых написано, например, "Разрешите работать", "Разрешите учиться" и другие лозунги.

Люди шумели с помощью свистков, гудков и ручной пожарной сирены. Также использовались кухонные предметы, например, сковородки и кастрюли, а один протестующий сыграл на трубе латышскую народную песню Pūt vējiņi.

За происходящим следили стражи порядка. Мероприятие прошло спокойно, о столкновениях полиции с протестующими не сообщается.

По наблюдениям Delfi, на акцию протеста также вышел лидер политической партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс. Также на мероприятии были замечены известные распространители дезинформации, в том числе Каспарс Ласис, Айвис Василевскис, Андрис Циекурс, а также сопартиец Шлесерса и бывший журналист Сандрис Точс.

Также среди протестующих был бывший дипломат Рудолфс Бреманис, которого судят за мошенничество на сумму более 100 000 евро. Среди активистов также были заметны один из лидеров "Партии бойкота" Робертс Раймо, а также связанный с различными каналами дезинформации Айварс Сманс.

Присутствовали и член "Центристской партии" Дайнис Грабовскис, лидер организации "7-й оборонный полк Валки" Вячеслав Каталиков, который во время акции протеста 13 декабря охранял депутата Сейма Алдиса Гобземса.

Акция в Риге состоялась под влиянием протестов в Канаде. "Конвой свободы" — акция протеста канадских водителей-дальнобойщиков, которые пытаются добиться отмены требования паспорта вакцинации при пересечении границы с США. В конце января протестующие на грузовиках заблокировали центр Оттавы. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался подчиняться их требованиям.

В Европе противники связанных с пандемией Covid-19 мер планируют повторить тактику канадских протестующих. Предполагается, что 7 февраля множество грузовиков прибудет в Брюссель, чтобы таким образом выразить протест политике стран ЕС, направленной на ограничение Covid-19.

Сторонники "Европейского конвоя свободы" планируют также "заблокировать столицы стран Европы" и потребовать положить конец тирании, связанной с Covid-19. В число целей акции входят отмена обязательных прививок, отмена ограничений на передвижение, отказ от связанных с эпидемиологической ситуацией ограничений на предпринимательскую деятельность, а также отказ от использования масок в школах.

В Латвии движение поддерживают общественные активисты, которые принимали участие в акциях протеста в 2021 году.