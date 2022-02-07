ФОТО, ВИДЕО: Противники ковидных ограничений проводят акции протеста в Риге

В понедельник, 7 февраля, в Риге проходят акции протеста против связанных с Covid-19 ограничений. Протестующие собрались у здания Кабинета министров, сообщает корреспондент Delfi.

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Около здания КМ собралось несколько сотен человек, которые свистят с помощью свистков. Автомобили сигналят, включена также сирена. Здание КМ оцеплено сотрудниками полиции.

Акция в Риге проходит под влиянием протестов в Канаде. "Конвой свободы" — акция протеста канадских водителей-дальнобойщиков, которые пытаются добиться отмены требования паспорта вакцинации при пересечении границы с США. В конце января протестующие на грузовиках заблокировали центр Оттавы. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался подчиняться их требованиям.

В Европе противники связанных с пандемией Covid-19 мер планируют повторить тактику канадских протестующих. Предполагается, что 7 февраля множество грузовиков прибудет в Брюссель, чтобы таким образом выразить протест политике стран ЕС, направленной на ограничение Covid-19.

Сторонники "Европейского конвоя свободы" планируют также "заблокировать столицы стран Европы" и потребовать положить конец тирании, связанной с Covid-19. В число целей акции входят отмена обязательных прививок, отмена ограничений на передвижение, отказ от связанных с эпидемиологической ситуацией ограничений на предпринимательскую деятельность, а также отказ от использования масок в школах.

В Латвии движение поддерживают общественные активисты, которые принимали участие в акциях протеста в 2021 году.

Pie Ministru kabineta aktīvisti protestē pret Covid-19 ierobežojumiem. Lasi un skaties vairāk: https://t.co/pjqLAjSfX6 pic.twitter.com/aXE7nZEzDh — Delfi (@DelfiLV) February 7, 2022



