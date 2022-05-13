ФОТО, ВИДЕО: Ратушная площадь в Риге перекрыта, в центр стянуты силы полиции

В пятницу, 13 мая, к 14 часам было созвано внеочередное заседание Рижской думы. Депутаты рассматривают вопрос о сносе памятника в парке Победы. К этому времени к Ратушной площади были стянуты силы полиции, в том числе спецбатальон, сообщает репортер портала Delfi.

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13 мая сотрудники полиции задержали на Ратушной площади семь человек, в том числе лидера Русского союза Латвии, депутата Европарламента Татьяну Жданок. Задержания связаны с несанкционированным протестом.

Un saka, ka piektdiena 13 ir slikts datums. Jauns meme template... pic.twitter.com/QT1fnww2kq — Dzelzis (@Dzelzis1) May 13, 2022

Четыре человека задержаны за проведение несанкционированного пикета, двое, как сообщает LETA — "за использование запрещенной символики, прославляющей военную агрессию России". Еще один человек задержан за мелкое хулиганство.

В начале митинга Мирослав Митрофанов призывал собравшихся не заходить на отгороженную территорию, поскольку митинг не согласован. По данным Госполиции, в районе 15.40 на Ратушной площади находилось около 200 человек.

Один человек задержан за ношение георгиевской ленточки, еще трое — за участие в несанкционированном пикете, сообщает LETA со ссылкой на данные Госполиции.





Как уже ранее сообщалось, накануне, 12 мая, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса памятника в парке Победы.

Мэр Риги ранее говорил, что городская Рижская дума окажет необходимую поддержку для сноса памятника.

Одновременно за неполные двое суток на снос "памятника оккупации" в Риге 13 700 человек пожертвовали свыше 200 000 евро.

На портал Ziedot.lv второй день подряд совершаются кибератаки, но сейчас платформа возобновила работу, и люди продолжают делать пожертвования.

Тем временем, Русский союз Латвии (РСЛ) призвал людей сегодня не собираться на Ратушной площади, потому что Рижская дума митинг не разрешила.

Ранее Служба государственной безопасности предоставила Рижской думе негативное заключение о планируемом РСЛ в пятницу митинге. Партия ранее на своей странице в Facebook выразил осуждение в связи с тем, что в парке Победы трактором были убраны возложенные к памятнику цветы. В знак протеста "против произвола, который 9 и 10 мая произошел в Риге", РСЛ намеривался организовать митинг.