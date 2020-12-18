ФОТО, ВИДЕО: Рига стоит в пробках, народ ринулся в торговые центры

В пятницу днем в Риге образовались серьезные заторы. Народ массово ринулся закупаться, в результате чего у торговых центров образовались пробки.

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По данным BalticMaps, пробки образовались на рижских мостах, на улицах Крустабазницас, Чиекуркална 1. линия, Лиелирбес, Маскавас и других.

"Стоит" почти весь центр и часть Пардаугавы, пробки наблюдаются у торговых центров "Riga Plaza", "Spice", "Alfa" и "Depo".

Жители выкладывают фото и видео в социальных сетях.

Matīsa iela sastrēgusi vājprātā. tramvajs gaida Miera ielā. Jāaicina Timrots atrast vainīgās velojoslas. :) pic.twitter.com/y3OVhXJO1y — Kaspars Zandbergs (@Kaspars_Zn) December 18, 2020

Jebkāda ticība nācijas saprātam nupat sabruka, ieraugot kādi sastrēgumi abos virzienos ceļā uz Alfu! — Mārtiņš Gailītis (@MartinsGailitis) December 18, 2020

Муниципальный перевозчик Rīgas satiksme сообщает, что из-за пробок опаздывает общественный транспорт. 13 автобус задерживается на час и двадцать минут, 15 и 50 автобусы на час. 2, 8, 31, 53 автобусы на 50 минут, а 18, 23 и 11 троллейбусы опаздывают на 35 минут.

Lūgums ņemt vērā, ka šobrīd pilsētā izveidojušies automašīnu sastrēgumi. Būtiskākie kavējumi ir 13. maršruta autobusiem līdz 1h 20 min., 15.,50. maršruta autobusiem līdz 60 min., 2., 8., 31.,53. maršruta autobusiem līdz 50 min. un 18., 23., 11.maršruta trolejbusiem līdz 35 min. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) December 18, 2020

Как сообщалось, с субботы, 19 декабря, до 11 января в торговле вводится регулирование, которое до сих пор применялось в выходные и праздничные дни, одновременно расширены группы товаров, которыми можно будет торговать.

В это время смогут работать магазины, где продаются продукты питания, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы и елки.

Также будет разрешена оптовая торговля строительными товарами.

Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете.