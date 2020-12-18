ФОТО, ВИДЕО: Рига стоит в пробках, народ ринулся в торговые центры
Foto: DELFI

В пятницу днем в Риге образовались серьезные заторы. Народ массово ринулся закупаться, в результате чего у торговых центров образовались пробки.

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По данным BalticMaps, пробки образовались на рижских мостах, на улицах Крустабазницас, Чиекуркална 1. линия, Лиелирбес, Маскавас и других.

"Стоит" почти весь центр и часть Пардаугавы, пробки наблюдаются у торговых центров "Riga Plaza", "Spice", "Alfa" и "Depo".

Жители выкладывают фото и видео в социальных сетях.

Муниципальный перевозчик Rīgas satiksme сообщает, что из-за пробок опаздывает общественный транспорт. 13 автобус задерживается на час и двадцать минут, 15 и 50 автобусы на час. 2, 8, 31, 53 автобусы на 50 минут, а 18, 23 и 11 троллейбусы опаздывают на 35 минут.

Как сообщалось, с субботы, 19 декабря, до 11 января в торговле вводится регулирование, которое до сих пор применялось в выходные и праздничные дни, одновременно расширены группы товаров, которыми можно будет торговать.

В это время смогут работать магазины, где продаются продукты питания, предметы гигиены, хозяйственные товары первой необходимости, табачные изделия и электронные устройства для курения, корм и товары для животных, пресса, билеты на общественный транспорт, маски для лица и средства индивидуальной защиты, сельскохозяйственная продукция собственного производства, карты предоплаты для мобильных телефонов, цветы и елки.

Также будет разрешена оптовая торговля строительными товарами.

Как и прежде, не будет ограничена торговля в интернете.

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