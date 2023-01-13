ФОТО, ВИДЕО. Тревожная ночь в Екабпилсе: вода по-прежнему может прорвать дамбу

Уровень воды в Даугаве в районе Екабпилса по-прежнему растет. В пятницу началась эвакуация населения из районов, находящихся под угрозой затопления. Сотрудники муниципальных служб пытаются избежать прорыва дамбы, укрепляя ее в самых уязвимых местах, сообщает LETA со ссылкой на слова мэра города Райвиса Рагайниса.

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Рагайнис заявил LETA, что если вода прорвет дамбу, волна из воды и льда высотой в несколько метров может буквально уничтожить один из микрорайонов города. В районе 20 часов уровень воды в Даугаве достиг отметки 8,66 метра, и он продолжает расти примерно на три сантиметра в час. Самый высокий уровень воды в истории наблюдений был зафиксирован в 1981 году (8,97 метра).

Вода продолжает прибывать, могут включить сирены

В пятницу вечером в своем заявлении мэр Рагайнис признал, что уровень воды продолжает повышаться и может достичь рекордно высокого уровня. Тем, кто не хочет эвакуироваться и планирует остаться дома, рекомендуют обеспечить себя продовольствием по меньшей мере на пару дней.

По словам Рагайниса, ответственные учреждения делают все возможное для обеспечения безопасности. Помощь добровольцев пока не требуется. Если ситуация ухудшится и нужно будет оповестить большее число жителей о необходимых действиях, VUGD может принять решение включить в городе сирены тревоги.

Людей просят навестить пожилых людей и спросить не требуется ли им помощь и, возможно, эвакуация. Общаться просят по телефону. Екабпилские приюты для животных готовы приютить домашних животных, если семья вынуждена эвакуироваться.

Дамба начинает разрушаться, ее укрепляют

Данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии свидетельствуют, что в пятницу около 16:00 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,6 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции — это второй по величине уровень воды в истории наблюдений.

Выше еще на 37 сантиметров вода в Екабпилсе поднялась весной 1981 года, когда большая часть города была затоплена, но в то время в нем не было защитной плотины. Однако в эти дни приток воды в город настолько велик, что в некоторых местах плотина начала потихоньку разрушаться, и ее пытаются восстановить.

Плотину срочно ремонтируют, засыпая грунт тяжелой техникой, надеясь, что она выдержит. "Даугава может очень быстро найти новое направление и пройти через микрорайон улицы Целтниеку", — заявил Рагайнис. Жители сами уезжают на машинах, поэтому точно сказать, сколько людей эвакуировалось, невозможно.

Operatīvie dienesti dara visu iespējamo sabiedrības drošības nodrošināšanā.

⛔️Pašvaldība aicina iedzīvotājus neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudētajās teritorijās, jo iedzīvotāju plūsma apgrūtina glābēju un drošības dienestu darbu!#jekabpils #Jēkabpils #latvija #plūdi pic.twitter.com/wu5cn5RvZL — Jēkabpils novads (@JekabpilsLV) January 13, 2023

Руководство Государственной пожарно-спасательной службы находится в Екабпилсе и помогает в работе, доставлен контейнер со спасательным оборудованием — лодками, насосами и другими необходимыми вещами.

Быстрого улучшения ситуации в ближайшие дни не ожидается. Даже если талые воды Даугавы прорвутся через затор льда к Плявинскому водохранилищу, когда мороз вернется, ледяные заторы снова начнут уплотняться, и уровень воды снова поднимется.

Постепенно закрывают предприятия, людей вывозят автобусами

В связи с угрозой наводнения в Екабпилсской региональной больнице введет режим чрезвычайного реагирования. Прием новых пациентов остановлен, больница готовится к возможной эвакуации. Пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, уже доставлены в другие медицинские учреждения.

Эвакуационные автобусы предоставляются жителям, которые находятся в подверженных наводнениям районах. Самоуправление распространяет информацию об эвакуации и телефоны спасательных служб по всем сетям связи.

Эвакуационные автобусы припаркованы на улице Аусеклиша 4а, улице Земгалес, на стоянке Екабпилсской римско-католической церкви, на стоянке Екабпилсского спортивного холла, на улице Ригас возле магазина Mini Rimi и на улице Казарму. Пункт эвакуации находится у Екабпилсской 2-й средней школы.

Дополнительный эвакуационный пункт открыт также в Екабпилсской 3-й средней школе.

На затопленных территориях постепенно закрывают предприятия. Например, на улице Бривибас (она находится параллельно Даугаве сразу за улицей Плявиню, где еще днем началась эвакуация) закрыта аптека Vecpilsētas aptieka. Уроков сегодня не было в музыкальной школе им. Арвида Жилинскиса, которая также расположена на улице Бривибас. Как рассказала директор музыкальной школы, в подвале, где находится отопительное оборудование, вода.

В свою очередь, кафе Domino Wok Kebab на ул. Бривибас продолжило работать. То же самое относится и к компании Supe, оказывающей таможенные услуги. В здании, где она расположена, находится офис и квартиры. Люди следят за информацией, но пока эвакуироваться не хотят.

Как уже было объявлено, в связи со стремительным подъемом уровня воды в Екабпилсе приостановлены занятия в Екабпилсских школах, расположенных в подверженных наводнениям районах — Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных по адресу, которые находятся на улице Ригас 200а и Ригас 192, Екабпилсской художественной и музыкальной школе, Екабпилсском детско-юношеском центре и основной школе Абелю.