ФОТО, ВИДЕО: У Кабинета министров проходит пикет против вырубки молодого леса

Во вторник, 5 июля, в 9 часов перед зданием Кабмина собрались представители экологических организаций и активисты, которые провели акцию против решения правительства об изменении правил вырубки деревьев.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями "Нет поправкам! Да деревьям!", "Министры убивают разнообразие природы" и другие. Собравшиеся пели народную песню "Mazs bij teva novadiņis" и скандировали "Латвийские деревья — латвийскому государству!"

Организаторы мероприятия ранее сообщали, что 21 июня, вопреки призывам и возражениям природоохранных организаций, правительство внесло изменения в правила вырубки деревьев, которые дадут лесовладельцам возможность в будущем вырубать более молодые деревья.

Авторы инициативы считают, что это решение противоречит интересам страны, поскольку сплошные вырубки лесов будут увеличиваться и подвергать опасности птиц и других биалогических видов.

"Поправки были приняты вопреки принципам надлежащего управления и демократического процесса, без учета поднимавшихся в течение нескольких лет вопросов о последствиях поправок и без надлежащей оценки долгосрочного влияния такого шага на окружающую среду", — отметили авторы инициативы.

Как сообщалось ранее, 21 июня правительство договорилось об изменениях в правилах вырубке леса, которые позволят вырубать более молодые леса. Это сделано для того, чтобы увеличить объемы производства щепы.

Как говорится в аннотации к поправкам, решение принято на основе оценки нормативного регулирования о диаметре спила в Латвии, Эстонии и других странах Балтийского региона и научных исследований о моделях готовности латвийских лесов к вырубке. Результаты оценки показали, что необходимо изменить основные параметры рубки главного пользования, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов, повысить продуктивность лесонасаждений, увеличить стоимость лесов и потенциал ежегодных доходов лесной отрасли, а также повысить ее конкурентоспособность.

Как пояснили в Минземледелия, хотя уменьшение диаметра рубки главного пользования расширит территории, где она возможна, не прогнозируется, что ее объемы значительно вырастут. Даже при усиленных требованиях к восстановлению леса путем посадки высококачественных деревьев.

Разрешение правительства лесовладельцам вырубать более молодые деревья вызвало глубокую тревогу у ряда специалистов, в частности, у Общества орнитологов.

Латвийские "зеленые" обращают внимание общества на то, что утвержденные сейчас кабинетом Кришьяниса Кариньша поправки продвигались еще в 2017 году, но дважды под давлением общественности их удавалось остановить. Однако теперь правительство Латвии приняло их.