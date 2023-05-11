ФОТО, ВИДЕО. У Сейма собрались протестующие медики с кладбищенскими свечами

Возле Сейма утром в четверг, 11 мая, собралось несколько сотен медиков, требующих увеличения бюджета здравоохранения.

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Участники пикета держали плакаты, в том числе с надписями "С больным народом экономику не вылечишь", "гроб или чемодан", "здоровье — это право человека".

Возле Сейма зажгли свечи, которые обычно приносят на кладбище. "До вечера сегодня умрет 79 человек. Смерть 13 из них можно было бы предотвратить, если бы был качественный медицинский уход", — заявил один из организаторов акции, президент Ассоциации молодых врачей Артур Шилов.

Также к Сейму положили письма от медиков и пациентских организаций с просьбами увеличить финансирование.

Председатель правления организации сотрудничества людей с особыми потребностями Sustento Гунта Анча подчеркнула, что важно думать о том, что народ — это часть страны, а сейчас люди из страны уезжают. При этом очереди на медицинские услуги становятся все больше, и все тяжелее ситуация у людей с хроническими заболеваниями.

Вице-президент Ассоциации молодых врачей Янис Ветра зачитал письма коллег, уехавших за границу. Они писали о выгорании, переработках, невозможности оказать необходимую помощь и о том, что потеряли надежду когда-нибудь работать в Латвии полноценно. "Каждый восьмой молодой врач решил покинуть Латвию", — заявил он.

Руководитель ассоциации медсестер Илва Аршауска напомнила, что самой старшей медсестре в Латвии — 89 лет. На 1000 человек в стране приходится 3,3 практикующих медсестры, тогда как в других странах — 4,4 медсестры. "Приоритет — не зарплата, а финансирование отрасли", — подчеркнула она.

Выступила перед собравшимися и министр здравоохранения Лига Меньгелсоне. Она снова заявила, что здравоохранение также важно, как оборона, потому что "больная нация не может себя защитить". По ее словам, министр финансов обещал до конца мая найти финансирование для здравоохранения в других министерствах, и у нее нет оснований ему не доверять.

Напоследок медики спели патриотическую песню Nevis slinkojot un pūstot ("Не ленясь и вздыхая") и прокричали лозунг Zārks vai čemodāns ("Гроб или чемодан").

Как сообщалось, несколько латвийских организаций пациентов и ассоциаций, представляющих медицинских работников, направили открытое письмо высшим должностным лицам страны с требованием выполнить ранее взятые на себя обязательства и обещания в отношении финансирования здравоохранения.

Медики требуют срочно найти решения, чтобы в рамках бюджета этого года расходы на здравоохранение были увеличены до 12%. Для этого нужно дополнительно найти 140 миллионов евро.

Со следующего года медики хотят добиться повышения финансирования еще на 310 миллионов евро, уменьшить растущую часть стоимости услуг, которую платит пациент, а также очереди на медицинские услуги.

Общие расходы бюджета Латвии в этом году — 15,7 миллиарда евро, из них на здравоохранение выделено 1,6 миллиарда. Медики хотят добиться, чтобы эта сумма была увеличена до 1,75 миллиарда, что составит 12% от расходов бюджета. Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце считает, что на здоровье одного жителя государство должно выделять 2000 евро в год. Население Латвии, по приблизительным подсчетам, 1,886 миллиона человек, следовательно, нужно финансирование в размере 3,77 миллиарда.

Илзе Айзсилниеце подчеркнула, что если правительство не прислушается к протестующим и в бюджете следующего года фактических и реальных денег на здравоохранение будет меньше, то осенью будет проведена более масштабная забастовка.

Доступ к медицинским услугам во время акции протеста не будет ограничен. Шилов сообщил, что согласно договоренности с больницами, тем медикам, у которых есть возможность скорректировать свой рабочий график, не будет отказано в праве на участие в акции в течение одного-двух часов при условии, что это не повлияет на доступность услуг.

"Мы видим, что после пандемии Covid-19 и всех этих лет, и с учетом того, что сейчас ничего не изменилось, очереди [на медицинские услуги] всегда длинные. Было бы не совсем этично по отношению к пациентам, если бы мы еще больше все ограничили", считает Шилов.

Президент Ассоциации молодых врачей Артур Шилов также предупредил, что осенью может быть забастовка.