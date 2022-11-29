"Исторический и символический момент", — отметила руководитель общественных отношений Европейской железнодорожной линии Линда Пастаре, которая 24 ноября зафиксировала монтаж первой линии ж/д путепровода над ул. Лачплеша.

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Как уже сообщал Delfi, начался заключительный этап строительства путепровода через улицу Лачплеша. Для проведения работ с 23 ноября до 2 декабря по ночам для движения будет закрыт участок улицы Лачплеша - от улицы Сатеклес до улицы Калупес.

С целью обеспечения безопасности и снижения влияния на транспортный поток в городе, монтажные работы будут производиться в ночные часы - с 22.00 до примерно 6.00 часов утра.

Учитывая, что монтаж балок является технологически сложным процессом, в график работ могут вноситься изменения. Автоводителей и жителей призывают следить за размещенными указателями и своевременно планировать маршрут.

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