ФОТО, ВИДЕО. В Риге проходит акция протеста против "антиковидных" мер

12 декабря в Риге на Набережной 11 ноября проходит акция протеста против ограничений, связанных с распространением Covid-19. В мероприятии принимает участие значительно больше людей, чем предусматривают принятые в связи с чрезвычайной ситуацией в стране правила.

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На Набережной 11 Ноября собралось около 1000 человек (с учетом, что люди постоянно приходили - уходили). По другим данным, простующих было около 500 человек. Ограничения предусматривают, что в массовых мероприятиях могут принимать участие до 25 человек.

Большая часть собравшихся не носит маски, многие пришли с флагами Латвии, а также с плакатами. Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки. Протестующие скандируют: "Мы - власть!", "Мы свободны!". Полиция постоянно предупреждает, что за нарушение правил по ограничению распространения Covid-19 предусмотрено наказание. Штраф составляет до 2000 евро для физических лиц и до 5000 евро - для юридических.

На месте работают сотрудники Полиции самоуправления Риги и Госполиции, спецназ полиции, Службы госбезопасности, а также кинологи с собаками, бригады скорой помощи и сотрудники пожарно-спасательной службы.

Один из организаторов протестной акции — президент Клуба защиты среды Арвидс Улме — выступая перед собравшимися заявил, что в течение 30 лет он видел, как уничтожались идеалы Атмоды. По его мнению, их разрушила диктатура коалиционных партий.

Требования участников акции протеста: "запретить принудительную вакцинацию, отменить "все бессмысленные ограничения ", восстановить действие 100-й статьи Конституции и запретить цензуру". Еще одно требование - "вызвать сюда" премьер-министра Кришьяниса Кариньша и президента Эгилса Левитса.

Акцию протеста на набережной 11 ноября в 12.00 проводит президент Клуба защиты окружающей среды Арвидс Улме. Заявлено мероприятие на 25 человек, однако представитель организаторов Айгар Алитис сообщил, что во время мероприятия будет работать свободный микрофон, и на сцену поднимутся около 50 человек, в том числе выступят Антра Димантра Берика, Арнольд Бабрис, Ивар Редисонс, Алдис Гобземс, Сандрис Точс, Илзе Юрча и другие.

Еще одно мероприятие запланировано с 15.00 до 17.00 на площади Свободы. Его организует объединение "Стабильности — да!". Цель встречи — привлечь внимание к недостаточной поддержке предпринимателей и работников в условиях чрезвычайного положения.

С 17.00 до 18.00 эта же организация планировала шествие от памятника Свободы в Вецригу, но достигнуто соглашение, что это мероприятие не состоится.

Госполиция в сотрудничестве с полицией самоуправления Риги будут усиленно контролировать эти мероприятия.