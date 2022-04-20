ФОТО, ВИДЕО: в Риге у посольства РФ протестуют против сексуального насилия в Украине

В среду, 20 апреля в Риге у посольства России проходит акция протеста против сексуального насилия и военных преступлений в Украине. У посольства собралось около сотни полураздетых женщин с закрытыми лицами и завязанными за спиной руками, они стоят в белом белье, которое испачкано красной краской, символизирующей кровь.

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По словам организаторов, в акции протеста принимают участие 130 женщин. Мероприятие проходит спокойно. Зафиксирован лишь один инцидент, когда некий мужчина пытался провоцировать участниц акции, однако, после разговора с полицией он ушел.

По словам организаторов акции, насилие - это одно из орудий российской армии, которое они систематически применяют против гражданского населения наравне с ракетами, танками и гранатами. Ежедневно поступают новости о том, что российские военные насилуют украинских женщин, пытают и убивают на глазах у детей, сексуальному насилию подвергаются также несовершеннолетние девочки и маленькие дети.

Аналогичные акции протеста в знак солидарности с украинскими женщинами проходят также в других города мира, в том числе в Вильнюсе и Таллине. Цель акции - осудить действия России и призвать западные страны активно противодействовать этой жестокости, которой нет места в 21 веке.