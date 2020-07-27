ФОТО, ВИДЕО: В Улброке открылся новый центр культуры с двумя концертными залами

24 июля в Стопиньском крае открылся новый центр культуры, где будут проходить профессиональные и любительские музыкальные концерты, конференции, выставки, творческие мастерские, театральные представления и показы фильмов, сообщили порталу Delfi в Стопиньской краевой думе.

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В овальных корпусах здания находятся два концертных зала — большой зал на 480 зрительных мест и малый зал на 198 мест. Оба зала оснащены самыми передовыми звуковыми и световыми технологиями в Европе.

Строительство нового центра культуры началось в 2016 году. Жители проголосовали за появление нового центра культуры в социальных опросах. В 2007 году был объявлен конкурс, в ходе которого жители путем голосования выбрали, каким будет дизайн нового здания.

Строительством центра культуры занималось SIA "Arčers". В сентябре 2017 года в фундамент нового культурного центра была заложена капсула с посланием будущим поколениям, а 18 июня 2020 года здание было сдано в эксплуатацию.

Общая площадь культурного центра составляет 4954 квадратных метра. На территории центра есть фонтан, который освещается по вечерам, зеленые зоны отдыха со скамейками, а также парковки для автомобилей и автобусов с местами для многодетных семей и людей с ограниченными физическими возможностями.



